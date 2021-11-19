Хацкевич рассказал, почему у Яремчука не сложилось в Динамо

Роман Яремчук является воспитанником киевского Динамо. Но за главную команду киевлян за пять лет он сыграл всего девять матчей, не забив ни одного гола. Александр Хацкевич был тренером "Динамо" и рассказал, почему нападающему не удалось сыграть в команде.

Пятый нападающий

Именно у Хацкевича Яремчук дебютировал в Динамо-2 в 2013 году в Первой лиге. Хотя в то время ему было всего 17 лет. Хацкевич убеждает, что он уже тогда заявлял другим тренерам команды, что "Рома потянет".

При этом использовали его тогда в команде не в качестве центрального нападающего, а в качестве флангового – команда играла по схеме 4-3-3.

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До 2016 года Яремчук больше играл за молодежную команду Динамо. А летом 2016 года отправился в аренду в Александрию.

В июне 2017 года главную команду Динамо возглавил Хацкевич. А в августе этого года Яремчука продали в бельгийский Гент.

Рома – молодой парень, а быть пятым нападающим… Можно было его держать – он ушел в Александрию в аренду. После этого пошел бы в Зарю. После Зари пошел бы в Днепр. Рано или поздно он оказался бы в Динамо. Но тогда он был пятым,

– рассказал Хацкевич.

На тот момент в Динамо были другие нападающие, получавшие больше игрового времени – Дьемерси Мбокани, Жуниор Мораес, Артем Кравец и Артем Беседин.