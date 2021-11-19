Хацкевич рассказал, почему у Яремчука не сложилось в Динамо
Источник:Прямая красная
Роман Яремчук является воспитанником киевского Динамо. Но за главную команду киевлян за пять лет он сыграл всего девять матчей, не забив ни одного гола. Александр Хацкевич был тренером "Динамо" и рассказал, почему нападающему не удалось сыграть в команде.
Пятый нападающий
Именно у Хацкевича Яремчук дебютировал в Динамо-2 в 2013 году в Первой лиге. Хотя в то время ему было всего 17 лет. Хацкевич убеждает, что он уже тогда заявлял другим тренерам команды, что "Рома потянет".
При этом использовали его тогда в команде не в качестве центрального нападающего, а в качестве флангового – команда играла по схеме 4-3-3.
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До 2016 года Яремчук больше играл за молодежную команду Динамо. А летом 2016 года отправился в аренду в Александрию.
В июне 2017 года главную команду Динамо возглавил Хацкевич. А в августе этого года Яремчука продали в бельгийский Гент.
Рома – молодой парень, а быть пятым нападающим… Можно было его держать – он ушел в Александрию в аренду. После этого пошел бы в Зарю. После Зари пошел бы в Днепр. Рано или поздно он оказался бы в Динамо. Но тогда он был пятым,
– рассказал Хацкевич.
На тот момент в Динамо были другие нападающие, получавшие больше игрового времени – Дьемерси Мбокани, Жуниор Мораес, Артем Кравец и Артем Беседин.
- Яремчук выступал за Гент с 2017 по 2021 год. После Евро-2020 он был продан в португальскую Бенфику за 17 миллионов евро. 20% этой суммы досталось Динамо.
- Хацкевич работал тренером "Динамо" с 2017 по 2019 год. За два сезона дважды проиграл чемпионство Шахтеру. Единственные трофеи – два Суперкубка Украины.
- В декабре 2019 года возглавил Российский Ротор. Покинул команду в марте 2021 года.