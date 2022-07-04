Экс-игрок Динамо и сборной Украины заговорил о возможном окончании карьеры

Бывший защитник Динамо и сборной Украины Евгений Хачериди, скорее всего, больше не будет выступать на высоком уровне. Футболист пока не принял окончательного решения.

Хачериди: Скорее всего, все

Бывший защитник Динамо Евгений Хачериди размышляет над окончанием карьеры. Он также поведал, как поддерживает форму.

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Тренируюсь, хожу в зал в Киеве. Варианты продолжения карьеры? Я все. Скорее всего, все. Пока не знаю, еще не принял решение,

– сказал футболист.

Что известно о карьере футболиста

Последним в этот момент клубом украинца было брестское Динамо. С января прошлого года Евгений нигде не играл.

Ранее Евгений успел поиграть за Олком, Волынь, киевское Динамо и ПАОК. За сборную Украины провел 51 матч, в котором оформил 3 гола.

Ранее ему приписывали интерес со стороны ФК Левый Берег, однако позже сам Евгений опроверг все слухи.

28 июля защитнику исполнится 35 лет.

3 июля состоялся благотворительный матч между командой звезд украинского футбола и сборной Вышгородского района.

Александр Алиев и Хачериди сыграли в составе звездной команды.

Поединок закончился со счетом 3:3, а в серии пенальти точнее оказались игроки сборной Вышгородского района – 4:1.