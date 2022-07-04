Хачеріді: Швидше за все, все

Колишній захисник Динамо Євген Хачеріді роздумує над закінченням кар'єри. Він також розповів, як підтримує форму.

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Тренуюся, ходжу до зали у Києві. Варіанти продовження кар'єри? Я вже все. Швидше за все, все. Поки не знаю, ще не ухвалив рішення,
– сказав футболіст.

Що відомо про кар'єру футболіста

  • Останнім на цей момент клубом українця було брестське Динамо. Із січня минулого року Євген ніде не грав.
  • Раніше Євген встиг пограти за Олком, Волинь, київське Динамо і ПАОК. За збірну України провів 51 матч, в якому оформив 3 голи.
  • Раніше до нього приписували інтерес з боку ФК Лівий Берег, проте пізніше сам Євген спростував усі чутки.
  • 28 липня захиснику виповниться 35 років.

3 липня, відбувся благодійний матч між командою зірок українського футболу та збірної Вишгородського району.

Олександр Алієв та Хачеріді зіграли у складі зіркової команди.

Поєдинок закінчився з рахунком 3:3, а у серії пенальті точнішими виявилися гравці збірної Вишгородського району – 4:1.