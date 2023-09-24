По окончании контракта с белорусами он вернулся в Украину и летом 2021 года тренировался с черниговской Десной. Однако до подписания контракта дело так и не дошло.

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Хачериди будет играть на аматорском уровне

Позже началось полномасштабное вторжение России в Украину и в конце 2022 экс-защитник сборной Украины и киевского Динамо на благотворительном матче, в котором участвовал, сообщил, что с футболом, вероятно, закончил.

Теперь же стало известно, что он все еще остается в игре. Евгений Хачериди будет выступать в чемпионате Украины среди аматоров, сообщает FootBoom, и такую же информацию подтверждает Transfermarkt.

36-летний футболист попал в заявку команды Штурм из поселка Иванков в Киевской области. Кроме Хачериди, там уже играют известные украинским болельщикам футбола вратарь Сергей Погорелый, полузащитники Евгений Морозенко и Артем Старгородский. а также нападающие Адеринсола Эсеола, Александр Бондаренко и Евгений Лысенко.

Справка. Новый клуб звездного защитника набрал 8 очков в первых 6 матчах группы Б любительского чемпионата Украины 2023/24. Следующий матч, в котором может дебютировать Хачериди, состоится 30 сентября, соперником будет Смена из Белой Церкви.

Карьера Хачериди

Начинал выступления в родном Мелитополе за местный клуб Олком, откуда, проведя 25 матчей, перешел в луцкую Волынь. Там под руководством Виталия Кварцяного смог продолжить прогресс и уже через полгода перешел в столичное Динамо, где и сделал себе имя в футболе. В составе киевлян выступал 10 лет, в течение которых по 2 раза выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. Также по году провел в греческом ПАОКе и брестском Динамо, с которыми триумфовал в чемпионате и Кубке Греции, а также Суперкубке Беларуси. За сборную Украины сыграл 51 матч и забил 3 гола.