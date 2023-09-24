По окончании контракта с белорусами он вернулся в Украину и летом 2021 года тренировался с черниговской Десной. Однако до подписания контракта дело так и не дошло.
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Хачериди будет играть на аматорском уровне
Позже началось полномасштабное вторжение России в Украину и в конце 2022 экс-защитник сборной Украины и киевского Динамо на благотворительном матче, в котором участвовал, сообщил, что с футболом, вероятно, закончил.
Теперь же стало известно, что он все еще остается в игре. Евгений Хачериди будет выступать в чемпионате Украины среди аматоров, сообщает FootBoom, и такую же информацию подтверждает Transfermarkt.
36-летний футболист попал в заявку команды Штурм из поселка Иванков в Киевской области. Кроме Хачериди, там уже играют известные украинским болельщикам футбола вратарь Сергей Погорелый, полузащитники Евгений Морозенко и Артем Старгородский. а также нападающие Адеринсола Эсеола, Александр Бондаренко и Евгений Лысенко.