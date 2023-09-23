Андрей Ярмоленко попал в пятерку самых результативных игроков в чемпионате Украины. Вингер догнал своего бывшего одноклубника, пишет 24 Канал.
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Время идет, чтобы установить легендарный рекорд
Легенда столичного коллектива сразу же принялся за дело, вернувшись в Украину. Андрей Ярмоленко на деле доказывает, что он достоин высокого звания в "Динамо". Дело в том, что вингер "бобров" уже забил такое количество председателей чемпионата Украины, что, наверное, уже не помнит всех. В крайнем матче Украинской Премьер-лиги в поединке с черкасским ЛНЗ (2:4) Ярмоленко смог отличиться в своем фирменном стиле в ворота соперника.
Очередной мяч Андрея стал 103-м на его счету в элите украинского футбола. Таким образом, звездный футболист выровнялся по количеству забитых голов с бразильским украинцем, успевшим поиграть за донецкий Металлург, Шахтер и Динамо, настрелял в высшем местном дивизионе также 103 гола. То есть Ярмоленко вошел в пятерку бомбардиров в истории УПЛ, забив все голы в футболке Динамо.
Самые результативные футболисты всех времен украинского первенства
- Максим Шацких (Динамо, Арсенал Киев, Черноморец, Говерла) – 124 гола.
- Сергей Ребров (Динамо, Шахтер) – 123 гола.
- Евгений Селезнев (Шахтер, Днепр, Колос, Минай) – 117 гола.
- Андрей Воробей (Шахтер, Днепр, Арсенал Киев, Металлист) – 105
- Андрей Ярмоленко (Динамо), Жуниор Мораэс (Металлург Донецк, Шахтер, Динамо) – 103 гола.
- Александр Гладкий (Шахтер, Карпаты, Заря, Харьков, Черноморец, Днепр, Металлист, Динамо) – 99 голов.