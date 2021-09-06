Хабиб Нурмагомедов вспомнил о своем первом бое: он прошел в Украине – видео

Непобедимый боец ММА Хабиб Нурмагомедов (29-0, 8 КО), бывший чемпион UFC в легком весе, вспомнил свой первый профессиональный бой, который состоялся в Украине 13 лет назад.

Также Нурмагомедов рассказал, сколько заработал за дебютный бой в MMA. Тогда это были большие деньги для начинающего.

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Нурмагомедов начинал свой путь в смешанных единоборствах в Украине. Будущая звезда UFC мог выступать под сине-желтым флагом, но Хабибу не дали украинский паспорт. Дебютный бой он провел 13 сентября 2008 года против представителя Азербайджана Вуса Байрамова в Полтаве.

За первый бой в ММА я заработал 2 тысячи долларов. Мне было 19 лет. Отец сказал, что пора перебираться в профессионалы, и мне предложили первого соперника. Я спросил: "Правда дадите две тысячи за один бой, серьезно?" Отвечают: "Да". Тогда это были большие деньги, 13 лет прошло. Я посмотрел его бои и подумал: "Легкие деньги, поехали". Бой был в Украине. "Финишировал" соперника в первые пару минут боя. Забрал деньги и уехал домой,

– рассказал Нурмагомедов.

По курсу на то время 2 тысячи долларов составляли 11 560 грн. Неплохие деньги, учитывая, что минимальная зарплата в Украине на сентябрь 2008 года составляла 545 грн – чуть меньше 100 долларов.

Для сравнения: за поединок против Конора Макгрегора в 2018 году Хабиб заработал 2 миллиона долларов, а вместе с бонусами его гонорар мог составить 10 миллионов долларов.

Видео первого боя Хабиба Нурмагомедова в Украине

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