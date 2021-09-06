Також Нурмагомедов розповів, скільки заробив за дебютний бій у MMA. Тоді це були великі гроші для початківця.

Дивіться також Непереможний Хабіб може стати тренером колишнього чемпіона UFC

Нурмагомедов починав свій шлях в змішаних єдиноборствах в Україні. Майбутня зірка UFC могла виступати під синьо-жовтим прапором, але Хабібу не дали український паспорт. Дебютний бій він провів 13 вересня 2008 року проти представника Азербайджану Вуса Байрамова у Полтаві.

За перший бій в ММА я заробив 2 тисячі доларів. Мені було 19 років. Батько сказав, що пора перебиратися в професіонали, і мені запропонували першого суперника. Я запитав: "Правда дасте дві тисячі за один бій, серйозно?" Відповідають: "Так". Тоді це були великі гроші, 13 років пройшло. Я подивився його бої і подумав: "Легкі гроші, поїхали". Бій був в Україні. "Фінішував" суперника в перші пару хвилин бою. Забрав гроші і поїхав додому,

– розповів Нурмагомедов.

По курсу на той час 2 тисячі доларів становили 11 560 грн. Непогані гроші, враховуючи, що мінімальна зарплата в Україні на вересень 2008 року становила 545 грн – трохи менше 100 доларів.

Для порівняння: за поєдинок проти Конора Макгрегора у 2018 році Хабіб заробив 2 мільйони доларів, а разом з бонусами його гонорар міг скласти 10 мільйонів доларів.

Відео першого бою Хабіба Нурмагомедова в Україні

Нурмагоедов завершив кар'єру