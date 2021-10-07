Хабиб Нурмагомедов поддержал Зинченко после критики из-за совместного фото

Игрок сборной Украины Александр Зинченко подвергся критике после совместного фото с российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. После этого боец выразил слова поддержки украинскому футболисту.

Когда Александру Зинченко достался шквал критики в социальных сетях, Нурмагомедов решил тоже запостить в своем инстаграме их совместное фото.

К слову Агент Зинченко не понимает, почему украинцы критикуют футболиста за фото с россиянином Хабибом

Желаю тебе успехов во всем, Александр Зинченко, даже если кому-то это не нравится,

– написал Нурмагомедов.



Совместное фото Нурмагомедова с Зинченко / Фото из инстаграма Хабиба

Скандал вокруг фото спортсменов

Сейчас игрок сборной Украины Александр Зинченко лечится после травмы. Поэтому за матчем своего Манчестер Сити против Ливерпуля он наблюдал с трибун стадиона. Там он и сделал совместное фото с Хабибом Нурмагомедовым.

После этого футболист подвергся критике в социальных сетях. В частности, после фото с Хабибом ему предложили сделать совместное фото с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым.

Публикация Хабиба Нурмагомедова:

Желаю тебе успеха во всем @ zinchenko_96, даже если это кому-то не нравится.