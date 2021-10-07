Хабиб Нурмагомедов поддержал Зинченко после критики из-за совместного фото

7 октября 2021 , 17:13
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Хабиб Нурмагомедов в инстаграме

Игрок сборной Украины Александр Зинченко подвергся критике после совместного фото с российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. После этого боец выразил слова поддержки украинскому футболисту.

Когда Александру Зинченко достался шквал критики в социальных сетях, Нурмагомедов решил тоже запостить в своем инстаграме их совместное фото.

К слову Агент Зинченко не понимает, почему украинцы критикуют футболиста за фото с россиянином Хабибом

Желаю тебе успехов во всем, Александр Зинченко, даже если кому-то это не нравится,
– написал Нурмагомедов.


Совместное фото Нурмагомедова с Зинченко / Фото из инстаграма Хабиба

Скандал вокруг фото спортсменов

Публикация Хабиба Нурмагомедова:

Желаю тебе успеха во всем @ zinchenko_96, даже если это кому-то не нравится.

Автор: Василь Денисюк