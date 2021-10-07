Коли Олександру Зінченко дістався шквал критики в соціальних мережах, Нурмагомедов вирішив теж запостити у своєму інстаграмі їхнє спільне фото.

До слова Агент Зінченка не розуміє, чому українці розкритикували футболіста за фото з росіянином Хабібом

Бажаю тобі успіхів у всьому, Олександре Зінченко, навіть якщо комусь це не подобається,
– написав Нурмагомедов.

Хабіб Нурмагомедов, Олександр Зінченко
Спільне фото Нурмагомедова з Зінченком / Фото з інстаграму Хабіба

Скандал довкола фото спортсменів

Публікація Хабіба Нурмагомедова:

Бажаю тобі успіху у всьому @ zinchenko_96, якщо навіть комусь це не подобається.