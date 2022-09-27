Рашистский трус: Хабиб отказался поддержать протесты в дагестане и закрыл комментарии

Известный чемпион ММА продолжает играть в молчание после начала полномасштабной войны россии против Украины. Не комментирует Нурмагомедов и массовые акции протеста в дагестане.

21 сентября российский фюрер владимир путин объявил о частичной мобилизации. Диктатор намерен собрать около 300 тысяч новых бойцов для продолжения войны в Украине.

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Такая ситуация не очень понравилась российским мужчинам, готовым воевать с нашей страной только на диване или в интернете. Через это по России прокатилась волна протестов против мобилизации.

Активнее всего протестуют в республике дагестан, откуда родом известный известный боец ММА Хабиб Нурмагомедов. Беспокойная ситуация в регионе затронула и его.

На странице бойца в инстаграмме люди массово обращаются к Хабибу с просьбой прокомментировать приказ путина и поддержать дагестанцев. Впрочем, от звездного спортсмена нет никакой реакции.

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При этом Нурмагомедов закрыл комментарии под постами в инстаграмме. На публикациях после 16 сентября нельзя оставить сообщения.

В то же время последний пост Хабиба с открытыми комментариями набрал уже более 5 тысяч отзывов. В основном это призывы высказать позицию по поводу протестов.

Напомним, что Нурмагомедов является непобедимым чемпионом UFC, выиграв все свои 29 поединков (8 из них – нокаутом). В 2021 году он завершил карьеру, а во время войны россии с Украиной воздерживается от публичных заявлений.