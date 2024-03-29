Создал головную боль Ливерпулю и Баварии: Хаби Алонсо определился со своим будущим
Источник:Фабрицио Романо
Испанскому специалисту Хаби Алонсо в летнее межсезонье пророчили смену клубной прописки. На перспективного тренера претендовали гранды мирового футбола.
Главный тренер леверкузенского Байера Хаби Алонсо опроверг все слухи вокруг своего будущего. Испанец продолжит работать с "фармацевтами", которых уверенно ведет к историческому чемпионству.
Читайте также Немецкое дерби без борьбы за чемпионство: сможет ли Боруссия впервые за 5 лет одолеть Баварию
Хаби Алонсо принял лучшее решение
42-летний тренер во время международной паузы, вызванной матчами сборных, взял время на размышления. Испанец решил не менять клуб, в котором он может стать частью истории.
"У меня была хорошая встреча с Байером и я сообщил им, что остаюсь и продолжаю работать в клубе. После многих разговоров о своем будущем я использовал международный перерыв, чтобы подумать и принять решение. Это место для меня.
Моя работа в Байере не закончилась. Я хочу помочь клубу, помочь игрокам развиваться, руководство великолепное... здесь все фантастично. Я еще молодой тренер, но думаю, что это лучшее решение для моего будущего. Я не спешил и уверен в этом", – рассказал тренер Байера.
Он поблагодарил руководство клуба и болельщиков за невероятную поддержку. Поэтому Хаби Алонсо просто не смог их предать.
Также испанец дипломатично прокомментировал предложения со стороны Ливерпуля и Баварии.
Я не буду комментировать слухи о Ливерпуле или Баварии. Это большие клубы, и я имею тесные связи с ними, но я нахожусь там, где хочу быть. Сейчас не время решать свое будущее, я хочу развиваться в Байере,
– заметил Хаби Алонсо.
Желанный тренер для грандов
- Напомним, что испанский специалист был приоритетной кандидатурой на должность главного тренера Ливерпуля. Летом "мерсисайдцев" покинет Юрген Клопп, который работал с командой с 2015 года.
- Также на Хаби Алонсо претендовала мюнхенская Бавария. В конце сезона Томас Тухель покинет "пивоваров". Испанец был фаворитом на эту должность.
- Сейчас дела Хаби Алонсо в Германии обстоят блестяще. Байер после 26-ти туров имеет преимущество в 10 очков над Баварией и уверенно мчится к первому чемпионству. В Лиге Европы "фармацевты" вышли в четвертьфинал, где встретятся с Вест Хэмом.