Легенда сборной Испании имеет проблемы с законом, которые могут помешать возглавить Реал

В Хаби Алонсо видят преемника Карло Анчелотти в мадридском клубе. Правда, эксхавбека мадридцев ожидает суд по подозрению в неуплате налогов.

Летом 2024 года мадридский Реал с высокой долей вероятности заменит главного тренера. У Карла Анчелотти контракт до завершения этого сезона и не планирует его продлевать.

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Проблемы с законом

Одним из главных кандидатов ему взамен называют Хаби Алонсо, который сейчас тренирует немецкий Байер. Однако этому назначению могут помешать проблемы испанца с законом у себя на Родине.

Алонсо обвиняют в уклонении от уплаты налогов во время выступлений в Реале. Сообщается, что с 2010 по 2012 годы Хаби не задекларировал 2 миллиона долларов доходов от имиджевых прав.

Им испанец вроде бы передал компании, зарегистрированной в Португалии. Первый суд Алонсо выиграл, но прокуратура подала апелляцию, и теперь дело тренера будет рассматривать Верховный суд Испании.

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История успеха Хаби Алонсо

Напомним, что за свою игровую карьеру Хаби Алонсо представлял Эйбар, Реал Сосьедад, Ливерпуль, Реал и Баварию. На его счету две победы в Лиге чемпионов (с англичанами и мадридцами), чемпионство в Испании и три – в Германии.

Со сборной Испании, за которую он провел 114 матчей, Алонсо становился чемпионом мира и дважды чемпионом Европы. В октябре прошлого года испанец стал тренером немецкого Байера и начал показывать хорошие результаты.

В сезоне 2022-2023 Хаби финишировал шестым, выведя леверкузенцев в Лигу Европы. А в отчетной кампании Байер из Алонсо лидируют в Бундеслиге после семи туров, одержав шесть побед и одну ничью.