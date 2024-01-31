Будущий тренер Ливерпуля просит деньги на перелет в Англию: веселая история мошенников из Таиланда

Хаби Алонсо является главным претендентом на то, чтобы заменить Юргена Клоппа в Ливерпуле. На этой теме решили хайпонуть злоумышленники, которые собирали средства у тайских фанатов команды.

На прошлой неделе Юрген Клопп объявил о своем уход из Ливерпуля. Немецкий наставник покинет команду в конце сезона 2023-2024 после почти девяти лет работы.

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В сети сразу набрала популярность тема следующего наставника "красных". Главным фаворитом считается экс-игрок Ливерпуля Хаби Алонсо который сейчас тренирует Байер.

Персона испанца стала поводом для странной схемы от мошенников. Полиция Таиланда предупредила фанатов "красных" что злоумышленники зарегистрировали в одной из соцсетей аккаунт Алонсо и вроде бы даже верифицировали его.

В ней липовый Хаби обращается к болельщикам Ливерпуля с просьбой перевести ему средства в размере 85 долларов. Испанец якобы уже готовится возглавить английскую команду и ему не хватает денег на авиабилет в Англию.

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Что интересно аккаунт Алонсо обращается к фанатам на тайском языке, который сам тренер скорее всего не знает. Полиция предупредила фанатов чтобы они воздержались от помощи мошенникам. Отметим что тренерская карьера Алонсо пока складывается очень удачно.

В прошлом сезоне испанец вывел Байер в Лигу Европы а сейчас лидирует с леверкузенцами в Бундеслиге опережая Баварию на два балла. При этом команда Хаби является единственной в Европе которая еще не терпела поражений в текущей кампании.