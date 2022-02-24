Haas заменит российский флаг ливреи на белый цвет и уберет лого "Уралкалия"
Источник:фейсбук Формулы 1
Haas сообщил о том, что проведет конечный день предсезонных тестов в Барселоне в белой ливрее без логотипа "Уралкалия".
Перед сезоном-2022 американская команда представила ливрею в цветах флага России. Титульный спонсор Haas – "Уралкалий" Дмитрия Мазепина, чей сын Никита Мазепин выступает за Haas.
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Как и планировалось, Никита Мазепин проведет утреннюю сессию, Мик Шумахер сядет за руль после обеда. Дальнейших комментариев относительно соглашений команды с партнерами на это время не будет,
– сообщили в Haas.
В прошлом году коллектив также использовал бело-сине-красную окраску.
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