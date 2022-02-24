Бойкот гран-при в России

Немецкий гонщик не считает, что гонки Формулы-1 должны проводиться в России из-за произошедшего. Он отметил, что не будет туда ехать.

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"Я проснулся от утренних новостей в шоке. Я не знаю. Ужасно видеть, что происходит. Если вы посмотрите на календарь, у нас запланированы гонки в России. Лично я считаю, что не должен в них участвовать. Мне жаль людей, невинных людей, которые теряют свою жизнь, которых убивают по глупым причинам. Очень странное и безумное руководство", – сказал он журналистам во время пресс-конференции.

Пилот Red Bull и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен добавил: "Когда страна воюет, неправильно проводить там гонку".

Гран-при России намечен на 23-25 ​​сентября в Сочи.