Перед сезоном-2022 американська команда представила ліврею у кольорах прапора Росії. Титульний спонсор Haas – "Уралкалій" Дмитра Мазепіна, чий син Микита Мазепін виступає за Haas.
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Як і планувалося, Микита Мазепін проведе ранкову сесію, Мік Шумахер сяде за кермо після обіду. Подальших коментарів щодо угод команди з партнерами на цей час не буде,
– повідомили у Haas.
Минулого року колектив також використав біло-синьо-червоне забарвлення.