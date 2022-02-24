Перед сезоном-2022 американська команда представила ліврею у кольорах прапора Росії. Титульний спонсор Haas – "Уралкалій" Дмитра Мазепіна, чий син Микита Мазепін виступає за Haas.

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Як і планувалося, Микита Мазепін проведе ранкову сесію, Мік Шумахер сяде за кермо після обіду. Подальших коментарів щодо угод команди з партнерами на цей час не буде,

– повідомили у Haas.

Минулого року колектив також використав біло-синьо-червоне забарвлення.

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