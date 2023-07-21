Александр Усик заключил с дебютантом УПЛ контракт на один сезон. В прошлом у боксера уже есть опыт матча за житомирскую команду, за которую выступал на Winter Cup. На этот раз дело дошло до официального соглашения.

Достойно внимания Из комика же вышел неплохой президент, – Гвоздик оценил политические амбиции Усика.

Гвоздик: Не знаю, во что выльется его футбольная карьера

Президент Полесья Геннадий Буткевич прокомментировал оригинальный трансфер боксера и заверил, что теперь мечта Усика сбудется.

Переход Усика в клуб из Житомира ошеломил не только футбольную публику, но и его коллегу по рингу Александра Гвоздика. Украинский боксер не удивлен такому решению Усика, который дружит с владельцем Полесья.

Однако Гвоздик еще не может с уверенностью говорить, приведет ли этот трансфер к чему-то серьезному и сможет ли боксер принести пользу Полесью в чемпионате. Пока это все только под вопросом.

По мнению бывшего чемпиона мира, Усика будут выпускать на поле в товарищеских поединках почти в ключевых матчах УПЛ. На фоне этого Гвоздик вспомнил футбольное прошлое Усика.

"Хотя, может, он серьезно задумался над тем, чтобы начать карьеру футболиста. Тем более опыт у него есть, он занимался футболом. Скажу честно, я не знаю, во что выльется его футбольная карьера. Саша имеет понимание футбола, он не будет невидимым игроком на поле и сможет принести пользу командам. рассматривают как основного игрока команды. А выйти на 10-30 минут – это без проблем", – сказал Гвоздик.

Также Александр не уверен, что Усик будет играть с Полесьем во время подготовки к бою против Дэниела Дюбуа, который состоится уже 26 августа в польском Вроцлаве.

Уверен, что Саша сможет забить. Открыться и выйти на позицию он сможет, а бить умеет. Если усик получит хороший пас в нужный момент, то справится. Это ведь не меня выпустить на поле, который мяч в своей жизни не видел. Усик не один год занимался футболом и понимает, что нужно делать. Пока мы не можем говорить о Сане как о профессиональном футболисте, но он 100-процентно сможет закатить мяч в ворота,

– добавил украинский боксер.

Отметим, что с детства Александр посещал школу симферопольского футбольного клуба Таврия. Но с профессиональной карьерой в детстве Усика не сложилось. Поэтому в 15 лет он ушел в бокс.