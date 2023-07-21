Из комика же вышел неплохой президент, – Гвоздик оценил политические амбиции Усика

Александр Усик заговорил о планах, которые попытается осуществить по окончании боксерской карьеры. Чемпион мира изъявил желание баллотироваться в президенты.

Бывший чемпион мира Александр Гвоздик прокомментировал намерения Александра Усика пойти в президенты после того, как повесит боксерские перчатки на гвоздь. Гвоздик верит, что Усик может стать хорошим кандидатом на место руководителя страны.

К теме "Зеленскому следует волноваться": Усик заявил о намерениях баллотироваться в президенты

Гвоздик: Я желаю ему удачи и обязательно за него буду голосовать

Украинский боксер поставил в пример Владимира Зеленского, до президентства вообще занимавшегося юмором. Один голос у Усика уже есть. Гвоздик заверил, что будет голосовать за своего коллегу по рингу, если тот будет баллотироваться на предстоящих выборах.

Это отличная идея. У Александра для этого есть все качества. У него невероятная харизма. Я желаю ему удачи и обязательно за него буду голосовать. Будет ли он хорошим президентом? Из комика же вышел неплохой президент, чем Усик хуже?,

– сказал Гвоздик.

Однако нужно подождать, чтобы увидеть еще одного боксера на руководящей должности в Украине. Впереди у Усика только боксерские планы и амбиции.

Уже 26 августа во Вроцлаве Усик сразится против британца Дэниела Дюбуа. На коне будут стоять все пояса украинца. После чего Александр таки хочет уговорить Тайсона Фьюри о бое за абсолют. Украинскому боксеру не хватает только пояса WBC, которым владеет "Цыганский король", чтобы стать абсолютным чемпионом мира.

После поставленных целей в спорте Усик сможет думать о будущем.

Один из таких примеров в нашей стране уже есть. Виталий Кличко с 2014 года - мэр Киева.

Александр Гвоздик вернется на ринг 30 сентября в андеркарде боя Альварес – Чарло. Украинец не стал раскрывать фамилию соперника.