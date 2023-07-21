Колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик прокоментував наміри Олександра Усика піти у президенти після того, як повішає боксерські рукавички на цвях. Гвоздик вірить, що Усик може стати непоганим кандидатом на місце керівника країни.

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Гвоздик: Я бажаю йому удачі і обов’язково за нього голосуватиму

Український боксер поставив у приклад Володимира Зеленського, який до президенства взагалі займався гумором. Один голос в Усика вже є. Гвоздик запевнив, що буде голосувати за свого колегу по рингу, якщо той балотуватиметься на майбутніх виборах.

Це чудова ідея. В Олександра для цього є всі якості. Він має неймовірну харизму. Я бажаю йому удачі і обов’язково за нього голосуватиму. Чи буде він хорошим президентом? З коміка ж вийшов непоганий президент, чим Усик гірший?,

– сказав Гвоздик.

Однак потрібно зачекати, щоб побачити ще одного боксера на керівній посаді в Україні. Попереду в Усика лише боксерські плани та амбіції.

Вже 26 серпня у Вроцлаві Усик поб'ється проти британця Деніела Дюбуа. На кону стоятимуть усі пояси українця. Після чого Олександр таки хоче вмовити Тайсона Ф'юрі про бій за абсолют. Українському боксеру не вистачає лише пояса WBC, яким володіє "Циганський король", аби стати абсолютним чемпіоном світу.

Після поставлених цілей у спорті Усик зможе думати про політичне майбутнє.

Один із таких прикладів у нашій країні вже є. Віталій Кличко із 2014 року є мером Києва.

До слова. Олександр Гвоздик повернеться на ринг 30 вересня в андеркарді бою Альварес – Чарло. Українець не став розкривати прізвище суперника.