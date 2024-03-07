"Ахиллесова пята": украинский экс-чемпион мира назвал фаворита боя за абсолют Усик – Фьюри

В столице Саудовской Аравии 18 мая состоится битва за звание первого в истории абсолютного чемпиона мира в хевивейте в эпоху четырех поясов. За этот титул будут соревноваться непобедимые Александр Усик и Тайсон Фьюри.

Все боксерское сообщество не прекращает обсуждать предстоящее событие. Действующие и бывшие боксеры называют своих фаворитов и пытаются аргументировать свою позицию.

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Мнение относительно фаворита изменилось

В стороне не остался и бывший чемпион мира WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик. Он поделился ожиданиями от "боя века" и признал, что недооценивал перспективы Александра Усика в хевивейте:

Я так скажу. Как только Усик перешел в хевивейт, а Фьюри примерно в это же время побил Уайлдера, мне казалось, что Саше будет очень сложно. И даже больше. Тогда я не видел, как вообще он может победить Фьюри. А сейчас я даже чуть больше склоняюсь в пользу Усика. Где-то 60 на 40. Потому что я знаю, как он работает. И, потому что я вижу, что в то же время с Фьюри что-то происходит не то. Думаю, Усик и вправду сидит в голове у Фьюри.

Также украинский боксер вспомнил давний бой Тайсона Фьюри против Стива Каннингема и предположил, что именно с менее габаритными соперниками у британца могут возникать проблемы.

"Еще давно у Тайсона был невыразительный бой с очень мелким Каннингемом. А вдруг Фьюри, который дважды победил страшного и огромного панчера Уайлдера, имеет навык хорошо противодействовать вот таким соперникам – большим, сильным и бьющим? А вдруг при этом его "ахиллесова пята" – это такие быстрые, маневренные и небольшие боксеры, как Усик?" – заявил Гвоздик.

Отметим, что сам Александр Гвоздик уже совсем скоро проведет бой за титул временного чемпиона WBC. Он состоится 15 июня, соперником украинца будет 27-летний американец Дэвид Бенавидес.