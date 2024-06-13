Боксеры уже закончили подготовку в тренировочных лагерях и прибыли к месту проведения битвы. Сейчас они участвуют в мероприятиях медианедели и уже совсем скоро выйдут в ринг.

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Гвоздик готов к борьбе за титул

Своими ожиданиями от боя поделился бывший чемпион мира Александр Гвоздик. Он отдал должное уровню Давида Бенавидеса, однако заявил, что готов к давлению от будущего соперника и знает, что с этим делать:

Давид обычно много давит на соперников, выбрасывает комбинации. Ожидаю тяжелый бой, но готов ко всем вызовам. Выполнил свою подготовку очень хорошо. Знаю, как можно с ним справиться.

Украинский боксер также ответил на вопрос, пойдет ли в центр ринга, если именно там захочет драться Бенавидес.

"Посмотрим, как все сложится. Но готов к любому сценарию. Он будет много прессинговать, я постараюсь использовать свой тайминг. Поэтому готов ко всем сценариям. Приходите посмотреть бой. Это будет увлекательно", – сказал Гвоздик.

Справка. Бой в Лас-Вегасе станет 22-м для Александра Гвоздика в карьере (20 побед и 1 поражение). Давид Бенавидес при этом провел 28 поединков, пока в его активе были только победы.

Напомним, что битва Гвоздик – Бенавидес станет уже пятой титульной для украинских боксеров в течение последних трех месяцев. Все предыдущие заканчивались триумфом наших земляков, свои победы одержали – Сергей Богачук, Василий Ломаченко, Александр Усик и Денис Беринчик.