Боксери вже закінчили підготовку у тренувальних таборах та прибули до місця проведення битви. Наразі вони беруть участь у заходах медіатижня й уже зовсім скоро вийдуть у ринг.

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Гвоздик готовий до боротьби за титул

Своїми очікуваннями від бою поділився колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик. Він віддав належне рівню Давіда Бенавідеса, проте заявив, що готовий до тиску від майбутнього суперника та знає, що з цим робити:

Давід зазвичай багато тисне на суперників, викидує комбінації. Очікую тяжкий бій, але готовий до всіх викликів. Виконав свою підготовку дуже добре. Знаю, як можна з ним впоратися.

Український боксер також відповів на запитання, чи піде в центр рингу, якщо саме там захоче битися Бенавідес.

"Подивимося, як усе складеться. Але готовий до будь-якого сценарію. Він багато пресингуватиме, я намагатимуся використати свій таймінг. Тож готовий до всіх сценаріїв. Приходьте подивитися бій. Це буде захопливо", – сказав Гвоздик.

Довідка. Бій у Лас-Вегасі стане 22-м для Олександра Гвоздика в кар'єрі (20 перемог й 1 поразка). Давід Бенавідес при цьому провів 28 поєдинків, наразі в його активі були лише перемоги.

Нагадаємо, що битва Гвоздик – Бенавідес стане вже п'ятою титульною для українських боксерів протягом останніх трьох місяців. Усі попередні закінчувалися тріумфом наших земляків, свої перемоги здобули – Сергій Богачук, Василь Ломаченко, Олександр Усик і Денис Берінчик.