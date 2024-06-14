"Он техничный, может сильно ударить": украинский чемпион дал прогноз на титульный бой Гвоздика

В ночь на 16 июня Александр Гвоздик проведет свой четвертый поединок после возобновления карьеры. Его соперником будет американский боксер Давид Бенавидес.

Украинец впервые с 2019 года будет претендовать на чемпионский титул. На кону будет стоять пояс временного чемпиона мира WBC в полутяжелом весе.

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Кого Богачук считает фаворитом

Своими ожиданиями от этой битвы поделился Сергей Богачук. Временный чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе дал прогноз на исход предстоящего боя в Лас-Вегасе.

"Я считаю, что Гвоздик выиграет этот бой. У него большой опыт за плечами, есть все для того, чтобы победить. Он техничный, может сильно ударить. Александр вообще очень хороший боксер. Бенавидеса я помню, ведь в 2018 году он приезжал на спарринги к Головкину, мы были в одном зале в США. Он нестандартный боксер, быстрый, бьет неплохие серии ударов.

Этот бой будет очень непростым для Гвоздика. В то же время Александр готов боксировать за титул чемпиона мира. Посмотрите на его любительскую и профессиональную карьеру. Он заслуживает стать чемпионом мира", – заявил Богачук.

. Сейчас Давид Бенавидес является непобедимым на профессиональном уровне. Он побеждал в каждом из 28 боев. Александр Гвоздик провел 21 поединок (20 побед, 1 поражение).

Напомним, что уроженец Харькова может стать пятым украинским чемпионом мира по боксу за последние 3 месяца. Накануне это звание защитили или завоевали – Сергей Богачук, Василий Ломаченко, Александр Усик и Денис Беринчик.