"У него украинский стиль": соперник Гвоздика поделился ожиданиями от титульного боя

В субботу, 15 июня, Александр Гвоздик проведет бой за титул временного чемпиона мира WBC в полутяжелом весе. Его соперником будет Давид Бенавидес.

Этот поединок станет уже пятым титульным для украинских боксеров в течение трех месяцев. До этого свои победы одержали Сергей Богачук, Василий Ломаченко, Александр Усик и Денис Беринчик.

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Бенавиде о стиле Гвоздика

Накануне чемпионского боя своими ожиданиями от него поделился Давид Бенавидес. Американец отдал должное будущему сопернику и отметил узнаваемый во всем мире украинский стиль.

Гвоздик – замечательный боксер. У него хороший любительский и профессиональный опыт. Он чемпион мира. Он имеет украинский стиль. Я много наблюдал за Гвоздиком и несколько раз спарринговал с ним в Окснарде. Поэтому я очень хорошо знаю его стиль,

– сказал Бенавидес.

Несмотря на это 27-летний боксер уверен в своих силах и настроен исключительно на победу:

"Я всегда изучаю бойцов с разными стилями. Как классических боксеров, так и нокаутеров. Никогда не знаешь, в каком стиле решит драться твой соперник. Потому что вдруг он просто решит изменить свой стиль перед нашим боем. Поэтому я должен быть готовым адаптироваться ко всему. Меня это не очень беспокоит. Боксер или панчер – я разберусь и с тем, и с другим".

. В течение профессиональной карьеры Давид Бенавидес провел 28 боев, в которых одержал все победы (24 нокаутом). На счету Александра Гвоздика 21 поединок – 20 побед и 1 поражение.

Напомним, что Александр Гвоздик после поражения от Артура Бетербиева объявил об окончании карьеры, впрочем вернулся через 3 года и уже одержал 3 победы. Главной мотивацией он назвал чемпионские амбиции и взятие реванша у российского боксера.