Наглый фанат преследовал тренера МанСити во время прогулки: Гвардиола скрылся – вирусное видео

Футболистам и тренерам известных клубов не так просто выйти на прогулку из-за своей популярности в обществе. В такой случай с надоедливым болельщиком попал главный наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола.

"Сфотографируемся, чего ты убегаешь"

Пеп Гвардиола является одним из топовых тренеров мира. Поэтому внимание, которое приковано к его персоне, не удивительно. Испанский наставник не смог просто так организовать себе велопрогулку по Манчестеру, пишет 24 канал.

Стоит увидеть Фанаты устроили овации известному арбитру, пережившему сердечный приступ: эмоциональное видео

51-летний наставник МанСити спокойно передвигался себе на велосипеде по британским улицам, как за ним стал следить надоедливый болельщик. Фанат оказался настоящим наглецом, ведь при этом вел прямую трансляцию в своих соцсетях. Все ради хайпа.

Гвардиола таки остановился, но был не в восторге от такого поклонника. Фанат нагло просил сделать фото и назвал Пепа по прозвищу "бро". Болельщик хотел поздороваться с тренером кулачком, но тот не ответил и поехал дальше.

Йоу, Пеп, сфотографируемся. Эй, Пеп! Вы все должны это увидеть. Да, сфотографируемся, чего ты убегаешь? Я просто хочу одно фото, бро. Нет-нет, ты не должен убегать. О Боже! Всего одно фото, это все, чего я хочу,

– обратился фанат к наставнику "горожан".

Фанат преследовал Гвардиолу: смотрите видео