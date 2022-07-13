"Сфотографуємось, чого ти тікаєш"
Пеп Гвардіола є одним із топових тренерів світу. Тому увага, яка прикута до його персони, не є дивною. Іспанський наставник не зміг просто так організувати собі велопрогулянку Манчестером, пише 24 канал.
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51-річний наставник МанСіті спокійно пересувався собі на велосипеді британськими вулицями, як за ним почав стежити надокучливий уболівальник. Фанат виявився справжнім нахабою, адже при цьому вів пряму трансляцію у своїх соцмережах. Все заради хайпу.
Гвардіола таки зупинився, але був не в захваті від такого прихильника. Фанат нахабно просив зробити фото та назвав Пепа на прізвисько "бро". Уболівальник хотів привітатись з тренером кулачком, але той не відповів та поїхав далі.
Йоу, Пеп, сфотографуємося. Ей, Пеп! Ви всі повинні це побачити. Так, сфотографуємось, чого ти тікаєш? Я просто хочу одне фото, бро. Ні-ні, ти не повинен тікати. О, Боже! Всього одне фото, це все, чого я хочу,
– звернувся фанат до наставника "містян".
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- Гвардіола працює у клубі з Манчестера із 2016-го року. На чолі команди провів 351 матч.
- Разом із "містянами" здобув 11 трофеїв.
- Контракт Пепа з англійським клубом розрахований до кінця червня 2023-го.