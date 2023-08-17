Первый в истории: Гвардиола установил уникальное тренерское достижение

В Греции состоялся 48-й розыгрыш Суперкубка УЕФА. Трофей разыгрывали между собой действующие победители Лиги чемпионов и Лиги Европы

В основное время Манчестер Сити и Севилья не смогли определить победителя, поэтому все решалось в серии пенальти. Первые 9 ударов команды реализовали, а в самый ответственный момент ошибся Неманья Гудель, благодаря чему победители Лиги чемпионов завоевали первый трофей в сезоне.

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Уникальное достижение испанского тренера

Помимо командного успеха, Пеп Гвардиола этот вечер запомнит и из-за уникального индивидуального успеха, Испанец стал первым тренером, которому удалось выиграть Суперкубок УЕФА с тремя разными командами.

До этого Пеп брал трофей с Барселоной (в 2009 и 2011 годах в матчах против Шахтера и Порту соответственно), а с Баварией в 2013 году обыграл Челси.

. Также Гвардиола триумфовал однажды в Суперкубке УЕФА в качестве футболиста. В 1992 году он с Барселоной завоевал трофей в матче против Вердера.

До этого испанец делил первое место с другими легендами тренерского цеха. С двумя командами выиграли Суперкубок УЕФА: Карло Анчелотти с Миланом (2003 и 2007 годы) и Реалом (2014 и 2022), Алекс Фергюсон с Абердином (1983) и Манчестер Юнайтед (1991), а также Луи ван Гал, который триумфовал с Аяксом (1995) и Барселоной (1997).

Тренерские достижения Гвардиолы