Гвардиола решил судьбу Зинченко в Манчестер Сити, – СМИ

19 июня 2021 , 13:24
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Источник:

твиттер City Xtra

Лидер сборной Украины Александр Зинченко в следующем сезоне будет выступать за Манчестер Сити. Хосеп Гвардиола рассчитывает на хавбека и готов предоставить ему место в основном составе.

Украинец начнет новые выступления в АПЛ на позиции левого защитника. Об этом сообщают приближенные к английскому клубу СМИ.

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Александр Зинченко начнет сезон основным левым защитником Манчестер Сити, поскольку клуб отдает приоритет другим позициям на трансферном рынке,
– пишут журналисты.

В то же время отмечается, что существует "небольшой" шанс на то, что этим летом Манчестер Сити продаст конкурента Александра Зинченко – Бенджамина Мэнди.

В сезоне 2020/21 Александр Зинченко сыграл за Манчестер Сити 29 матчей во всех турнирах. Его конкуренты Бенджамен Мэнди и Жоау Канселу – 18 и 21, соответственно.

Карьера Зинченко в Манчестер Сити

  • Александр Зинченко перешел в Манчестер Сити в 2016 году за 2 миллиона евро.
  • Сейчас его трансферная стоимость возросла более чем в 10 раз и составляет 25 миллионов евро.

За время выступлений в клубе он завоевал серебряную медаль Лиги чемпионов и выиграл немало трофеев:

  • Чемпионат Англии – 3 раза;
  • Кубок Англии – 1 раз;
  • Кубок лиги – 4 раза;
  • Суперкубок Англии – 2 раза;
Автор: Олег Васьків