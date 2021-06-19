Гвардиола решил судьбу Зинченко в Манчестер Сити, – СМИ

Лидер сборной Украины Александр Зинченко в следующем сезоне будет выступать за Манчестер Сити. Хосеп Гвардиола рассчитывает на хавбека и готов предоставить ему место в основном составе.

Украинец начнет новые выступления в АПЛ на позиции левого защитника. Об этом сообщают приближенные к английскому клубу СМИ.

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Александр Зинченко начнет сезон основным левым защитником Манчестер Сити, поскольку клуб отдает приоритет другим позициям на трансферном рынке,

– пишут журналисты.

В то же время отмечается, что существует "небольшой" шанс на то, что этим летом Манчестер Сити продаст конкурента Александра Зинченко – Бенджамина Мэнди.

Карьера Зинченко в Манчестер Сити

Александр Зинченко перешел в Манчестер Сити в 2016 году за 2 миллиона евро.

Сейчас его трансферная стоимость возросла более чем в 10 раз и составляет 25 миллионов евро.

В сезоне 2020/21 Александр Зинченко сыграл за Манчестер Сити 29 матчей во всех турнирах. Его конкуренты Бенджамен Мэнди и Жоау Канселу – 18 и 21, соответственно.

За время выступлений в клубе он завоевал серебряную медаль Лиги чемпионов и выиграл немало трофеев: