Тренер манчестер сити Хосеп Гвардиола вышел на чистое третье место среди тренеров по количеству трофеев, обойдя по этому показателю бывшего тренера киевского Динамо и сборной СССР Валерия Лобановского.

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Для Гвардиолы этот трофей стал 30-м в карьере. Первую строчку по количеству титулов занимает бывший тренер Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон. Он завоевал 49 титулов.

На втором месте расположился экс-наставник донецкого Шахтера и киевского Динамо Мирча Луческу (34). У легендарного Лобановского – 29 трофеев.

Комментарий Гвардиолы

"Мы очень рады, что в четвертый раз подряд выиграли этот трофей. Мы создавали много моментов, очень хотели победить.

Тоттенхэм хорошо контратаковал, но в целом мы провели неплохой матч. Это мой 30-й титул в тренерской карьере, приятно. Я работал в больших клубах, там легче выигрывать", – приводит BBC слова Гвардиолы.