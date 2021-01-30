Каталонский наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола не оставил без внимания прогресс украинца Александра Зинченко. Футболист сборной Украины в 2021 году отыграл уже шесть поединков в стартовом составе "горожан".

Источник: Manchester Evening News

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола считает, что Александру Зинченко комфортно играть на позиции левого защитника. В то же время в сборной Украины Зинченко выступает в роли центрального полузащитника.

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"Думаю, Зинченко чувствует себя комфортно на позиции левого защитника. Я знаю, что он сказал бы, что он – атакующий полузащитник", – отметил Гвардиола.

Зинченко имеет фундаментальное значение для построения игры

50-летний наставник Манчестер Сити считает, что Зинченко не хватает нескольких компонентов, чтобы играть на любимой позиции в полузащите.

Возможно, у него нет скорости для игры один в один, чувства гола, чтобы играть атакующего хава. Для нашего построения игры он имеет фундаментальное значение, он прекрасно понимает игру. Он знает, как играть и принимать решения. Он играет на хорошем уровне. Как он обращается с мячом – то, что нам нужно. Он всегда очень умно действует в тактическом плане, даже в защите,

– отметил Гвардиола.

По словам Пепа, Зинченко уделяет много внимания решениям и не ошибается в их принятии.

"Он сделал потрясающий шаг вперед в последние недели, сыграл важные матчи против Челси и Манчестер Юнайтед. Он выступает на высоком уровне", – резюмировал Гвардиола.

Статистика Зинченко. В сезоне-2020/2021 украинец отыграл 12 матчей за Манчестер Сити. В его активе одна результативная передача. Украинец вернул себе место в основном составе в январе 2021 года.