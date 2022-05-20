Гутцайт осудил переизбрание россиянина Кремлева на пост президента IBA

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт прокомментировал перебор россиянина Умара Кремлева на пост президента IBA. Он считает это недопустимым.

Гутцайт: Это очень неприемлемое решение

Россиянин Умар Кремлев был переизбран на пост президента Международной ассоциации бокса. Ранее он возглавлял федерацию бокса России.

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Глава Федерации бокса Украины Владимир Продивус посетил конгресс Международной боксерской ассоциации (IBA). 13 мая украинский представитель, несмотря на войну с Россией, обнялся с врагом.

Продивус получил награду из рук россиянина Умара Кремлева.

Президент ФБУ был избран на должность вице-президента Совета директоров IBA.

Это крайне неприемлемое решение, особенно в то время, когда наша страна воюет с Россией. Продивус, как представитель Украины, должен уйти в отставку с этой должности и осудить решение Конгресса,

– сказал министр.

"Более того, сразу после полномасштабной российской агрессии против Украины Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал всем Международным спортивным федерациям принять меры и не допускать российских и белорусских спортсменов к выступлениям на международном уровне или по крайней мере не допускать их выступлений под своим флагом, гимном и названием страны на международных соревнованиях.

Мы, команда Министерства молодежи и спорта, и я лично поддерживаем рекомендацию МОК и осуждаем такие инциденты, как в IBA. Продивус поступил цинично и недопустимо", – добавил Гутцайт.

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