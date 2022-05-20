Гутцайт: Це вкрай неприйнятне рішення

Росіянина Умара Кремльова було переобрано на пост президента Міжнародної асоціації боксу. Раніше він очолював Федерацію боксу Росії.

До теми Президент Федерації боксу України тепло обійнявся з росіянином на конгресі: скандальне відео

Глава Федерації боксу України Володимир Продивус відвідав конгрес Міжнародної боксерської асоціації (IBA). 13 травня український представник, попри війну з Росією, тепло обійнявся з ворогом.

Продивус отримав нагороду з рук росіянина Умара Кремльова.

Президента ФБУ було обрано на посаду віце-президента Ради директорів IBA.

Це вкрай неприйнятне рішення, особливо в той час, коли наша країна воює з Росією. Продивус, як представник України, має піти у відставку з цієї посади та засудити рішення Конгресу,

– нагоосив мініст.

"Більше того, відразу після повномасштабної російської агресії проти України Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував всім Міжнародним спортивним федераціям вжити заходів і не допускати російських і білоруських спортсменів до виступів на міжнародному рівні або принаймні не допускати їх виступів під своїм прапором, гімном і назвою країни на міжнародних змаганнях.

Ми, команда Міністерства молоді та спорту, і я особисто, підтримуємо рекомендацію МОК і засуджуємо такі інциденти, як у IBA. Продивус вчинив цинічно й неприпустимо", – додав Гутцайт.

Скандальни вибори президента IBA

Кремльова обрали за процедурою акламації, без голосування.