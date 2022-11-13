"Беленюк нигде не работал": Гутцайт отклонил призыв чемпиона на дебаты

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт будет баллотироваться в президенты НОК. По мнению чиновника, кандидаты за этот пост должны иметь управленческий опыт работы на должностях.

В четверг, 17 ноября, пройдут выборы президента Национального олимпийского комитета. После того, как Елена Белосюк сняла свою кандидатуру, на должность претендуют три кандидата – олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк, министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт и директор УНИ специальной физической и боевой подготовки и реабилитации Игорь Малинский.

по теме Никакие выборы без выбора: интервью с Беленюком о Бубке, НОК и "конфликт" с Гутцайтом

Недавно Беленюк вызвал Гутцайта на дебаты. Однако Вадим Маркович отказался от разговора. Министр молодежи и спорта считает, что с олимпийским чемпионом Токио-2020 нет смысла дискутировать, ведь у него нет управленческого опыта.

"Конструктивный разговор с Беленюком? Такой разговор может быть, если человек где-то поработает, чему-то научится, будет знать, что он хочет, а не кто-то ему будет писать письма. Я же могу разговаривать на разные темы. Я знаю, как все сделать, как все построить.Он – олимпийский чемпион, это очень хорошо, очень классно.Как и Елена Пидгрушная, олимпийская чемпионка, это наши уважаемые спортсмены. Я к ним отношусь с уважением. А как можно относиться к олимпийскому чемпиону? Мы в своей спортивной семье должны относиться друг к другу с уважением, и это главное.

По работе: я не знаю об этом человеке, этот человек нигде не работал. Реальной помощи Министерству молодежи и спорта Украины от этого человека, как народного депутата никакой не было. Мы не знаем его мнения, мы не знаем, что он будет делать. То есть, я уважаю Беленюка как олимпийского чемпиона, а как специалиста вообще не знаю. И уверен, что вся Украина этого не знает, потому что он нигде не работал", – сказал Гутцайт.

Выборы президента НОК