Еще работаю: Гутцайт ответил, будет ли совмещать должности министра спорта и руководителя НОК

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт объединяет работу с должностью президента Национального олимпийского комитета. Хотя перед выборами обещал, что не будет совмещать.

Вадим Гутцайт в марте 2020 года был назначен на должность министра молодежи и спорта Украины. До этого он сумел пройти в парламент по списку пропрезидентской партии "Слуга народа".

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В ноябре 2022 года Гутцайт баллотировался в президенты Национального олимпийского комитета Украины. И пообещал в случае избрания покинуть министерское кресло, ведь не планирует совмещать.

Однако по состоянию на 3 февраля, после избрание главой НОК, Вадим Гутцайт и дальше остается министром молодежи и спорта. Во время пресс-конференции у него спросили, планирует ли он и дальше совмещать эти должности.

"Не планирую, но еще работаю. Законом это не запрещено. Работаю согласно действующему законодательству. И делаю все то, что от меня зависит против борьбы с российскими и белорусскими спортсменами", – заявил Гутцайт.

Гутцайт сменил на посту президента НОК Сергея Бубку, руководившего там 17 лет. На выборах Гутцайт победил народного депутата и олимпийского чемпиона Жана Беленюка.

В Национальном олимпийском комитете заявили, не видят в сочетании Гутцайтом должностей президента НОК и министра молодежи и спорта конфликт интересов. Все потому, что Гутцайт "выполняет обязанности президента НОК на общественных началах, в трудовых отношениях с НОК, в соответствии с Кодексом законов о труде Украины, не находится, заработной платы или каких-либо других начислений, выплат или компенсаций во время выполнения своих обязанности от НОК Украины не получал".