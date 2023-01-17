Абсурдное заявление: экс-наставник Челси считает российских футболистов сильнее украинских

Гус Хиддинк решил сделать провокационное заявление в отношении украинских футболистов. Нидерландский коуч считает внимание к футболистам "сине-желтой" сборной незаслуженной.

Гус Хиддинг возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год, что и привило ему любом к тамошним футболистам. Нидерландскому тренеру не может уложиться в голове успех украинских игроков на международной арене.

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Хиддинг с уверенностью заявил, что футболисты из Украины слабее, чем игроки из соседней. Экс-тренер сборной России нашел такому неравноправию "логическое" объяснение.

Украинские футболисты по определению не сильнее российских игроков, они слабее. Вы должны понять, что российских футболистов сейчас почти не берут в европейские клубы из-за того, что происходит в мире, – считает Хиддинг.

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