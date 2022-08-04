Шахтер направил гуманитарную помощь на Олимпийскую базу "Конча-Заспе"

Донецкий Шахтер продолжает помогать Украине в сложные времена войны против России. "Горняки" передали гуманитарку.

Помощь от "горняков"

Донецкий клуб зарабатывал деньги на нужды Украины с помощью футбольных благотворительных матчей под эгидой Shakhtar Global Tour for Peace. Еще под руководством Роберто Де Дзерби Шахтер собрал таким образом 13,2 миллионов гривен.

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Перед стартом нового сезона-2022/2023 Шахтер провел три матча в Нидерландах. Дончане проиграли Аяксу (3:1) и расписал два мировых – против Фортуны (3:3) и Утрехта (2:2). Впереди у подопечных Игоря Йовичевича еще один матч против итальянской Ромы (7 августа).

"Горняки" тратили их на нужды украинского народа и военных, ежедневно защищающих нас от врага. В этот раз Шахтер направил гуманитарку помощь на Олимпийскую базу "Конча-Заспа".

Дончане отправили целую гору подушек, пледов и других спальных вещей. Также среди гуманитарки были другие товары первой необходимости.



Шахтер помог Олимпийской базе "Конча-Заспа" / Фото с твиттера донецкого клуба



Шахтер направил гуманитарную помощь / Фото с твиттера донецкого клуба



​Гуманитарка от Шахтера / Фото с твиттера донецкого клуба