Допомога від "гірників"

Донецький клуб заробляв кошти на потреби України за допомогою футбольних благодійних матчів під егідою Shakhtar Global Tour for Peace. Ще під керівництвом Роберто Де Дзербі Шахтар зібрав таким чином 13,2 мільйона гривень.

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Перед стартом нового сезону-2022/2023 Шахтар провів три матчі у Нідерландах. Донеччани програли Аяксу (3:1) та розписав дві мирові – проти Фортуни (3:3) та Утрехта (2:2). Попереду у підопічних Ігоря Йовічевіча ще один матч проти італійської Роми (7 серпня).

"Гірники" витрачали їх на потреби українського народу та військових, які щодня захищають нас від ворога. Цього разу Шахтар надіслав гуманітарку допомогу на Олімпійську базу "Конча-Заспа".

Донеччани відправили цілу гору подушок, пледів та інших спальних речей. Також серед гуманітарки були інші товари першої необхідності.



Шахтар допоміг Олімпійській базі "Конча-Заспа" / Фото з твітеру донецького клубу



Шахтар надіслав гуманітарну допомогу / Фото з твітеру донецького клубу



Гуманітарка від Шахтаря / Фото з твітеру донецького клубу