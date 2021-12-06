Гудбай Лопес: американец вылетел из рейтинга P4P по версии The Ring-Усик и Ломаченко в топ-10

Авторитетный журнал The Ring обновил десятку лучших боксеров независимо от весовой категории (P4P). Топ-10 покинул Теофимо Лопес, который проиграл Джорджу Камбососу в бою за титулы WBO, WBA, IBF и WBC Franchise.

Фьюри потеснил Лопеса

Лопес ворвался в топ-10 рейтинга после того, как победил Василия Ломаченко осенью 2020 года. После знаковой победы 24-летний американец вернулся в ринг аж через год и проиграл титулы Камбососу.

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Поражение негативно повлияло на рейтинг Лопеса. До недавнего времени американец удерживал седьмое место среди лучших боксеров мира. Теперь же Лопеса нет в топ-10.

Его место в рейтинге занял чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри. Британского боксера не было в рейтинге P4P. Сейчас он удерживает десятую строчку.

В пятерке лучших произошла только одна перемена: Теренс Кроуфорд потеснил Наойя Инуэ. В то же время из-за вылета Лопеса свои позиции улучшили Хуан Франсиско Эстрада и Василий Ломаченко.

Украинский боксер с девятой ступеньки взобрался на восьмую. Еще один украинец Александр Усик занимает второе место.

Топ-10 бойцов P4P по версии The Ring

1. Сауль Альварес (Мексика)

2. Александр Усик (Украина)

3. Теренс Кроуфорд (США)

4. Наойя Инуэ (Япония)

5. Джош Тейлор (Великобритания)

6. Эррол Спенс (США)

7. Хуан Франсиско Эстрада (Мексика)

8. Василий Ломаченко (Украина)

9. Казуто Иока (Япония)

10. Тайсон Фьюри (Великобритания)