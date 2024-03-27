Сборная Грузии после выхода на Евро напомнила миру, что Абхазия и Самачабло - это не Россия: видео

Во вторник, 26 марта, состоялись финальные матчи плей-офф за выход на Евро-2024 по футболу. В одном из них в Тбилиси встречались сборные Грузии и Греции.

Хозяева поля одержали победу в серии пенальти. Для грузин этот выход на чемпионат Европы стал первым в истории.

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Важный месседж от грузин

После матча сборная Грузии отпраздновала выход на континентальное первенство вместе со своими болельщиками на улицах Тбилиси. Футболисты вышли на сцену, откуда запускали заряды в лучших фанатских традициях.

Среди прочего, они напомнили миру о территориях, которые оккупированы Россией с 2008 года. Грузины в унисон всей площадью скандировали:

"Абхазия – это Грузия" и "Самачабло – это Грузия".

Смотрите видео с празднования Грузией выхода на Евро-2024

Отметим, что Абхазия и Южная Осетия являются международно признанной территорией Грузии, однако с 2008 года не контролируются грузинским правительством из-за временной оккупации.