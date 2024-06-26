Фантастика на Евро-2024: Грузия сенсационно обыграла Португалию и пробилась в 1/8 финала

В среду, 26 июня, состоялись два завершающих поединка в группе F. В одном из матчей встречались сборные Грузии и Португалии.

Грузия – Португалия 2:0

Гол: Кварацхелия, 2, Микаутадзе, 57 (с пенальти)

Сборная Португалии еще перед отчетным поединком сумела квалифицироваться в 1/8 финала. Зато грузинам нужно было побеждать соперника, что продолжить выступление на Евро-2024, пишет 24 Канал.

Читайте также Чемпионат Европы по футболу 2024: календарь и результаты матчей

Неудержимая сборная Грузии

Начало встречи стало холодным душем для португальцев. Форвард сборной Грузии Хвича Кварацхелия воспользовался ошибкой защитников и точно пробил мимо голкипера.

Видео гола Кварацхелии

Португальцы весь первый тайм владели инициативой и больше контролировали мяч. Однако острые моменты были у грузин. Роналду и компания ничего не могли сделать с защитой Сакартвело и их голкипером.

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе дебютанта Евро-2024.

В начале второго тайма грузины во второй раз заставили португальцев разводить мяч с центра поля. Жорж Микаутадзе реализовал пенальти за нарушение на Отари Китеишвили. 2:0 – такой счет не мог присниться португальцам даже в самом ужасном сне.

Видео гола Микаутадзе

Португалия так и не смогла прийти в себя. Ничего существенного не смог создать у ворот Мамардашвили Роналду. Звездный форвард с нулем в бомбардирском списке покинул поле на 66-й минуте.

Сборная Грузии уверенно довела матч до победного завершения.

Видеообзор матча Грузия – Португалия

В итоге сборная Грузия сенсационно обыграла Португалию со счетом 2:0. "Крестоносцы" с третьего места квалифицировались в 1/8 финала.