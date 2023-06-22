Ассисты динамовца помогли Грузии создать сенсацию на молодежном Евро-2023: победное видео

Уже в первом туре молодежное Евро-2023 принесло нам неожиданные результаты. Грузия сенсационно обыграла Португалию.

Итоговый счет 2:0 в пользу грузин вообще не по игре. Португалия владела преимуществом, атаковала, но забивала только Грузия, пишет 24 Канал.

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Фейерит на Евро-2023

В обоих голах хозяев матча непосредственное участие принял правый вингер польского Леха, контракт которого принадлежит киевскому Динамо, Георгию Цитаишвили. В первом голе Гио отдал мяч вперед в борьбу, выигранную его партнером по сборной Гагуа и открывшим счет в поединке.

Уже в компенсированное к первому тайму время Грузия забила второй раз. На этот раз Цитишвили выполнил классную передачу с углового прямо на голую Сазонову, удвоившую преимущество Португалии 2:0.

Два ассиста Георгия Цитаишвили на молодежном Евро-2023: смотрите видео

На 76-й минуте португальцы еще и остались в меньшинстве из-за удаления Араужа.

Цитаишвили провел на поле 68 минут и был заменен Азаровом. Гио провел только свой второй матч за "молодежку" Грузии, ведь до этого выступал за разные возрастные сборные Украины, а после смены гражданства вызывался во взрослую сборную Грузии (14 встреч, 1 гол).

В параллельном матче группы "А" Нидерланды и Бельгия расписали нулевую мировую. Благодаря победе, ставшей единственной в этой группе, Грузия возглавила таблицу. Бельгия и Нидерланды соответственно идут за спиной грузины, имея по одному баллу. После первого тура Португалия замыкает группу "А".

Следующие матчи этой группы состоятся в один день с игрой Украины – 24 июня. Грузия примет Бельгию, а Португалия попытается обыграть Нидерланды.