Умер бывший чемпион мира: он был надеждой Грузии на олимпийские медали

В Грузии при неизвестных обстоятельствах умер экс-чемпион мира по классической борьбе Нугзари Цурцумия. Спортсмену было 27 лет.

Нугзари Цурцумия был одним из самых успешных борцов в весовой категории до 55 килограммов. В 2019 году он выигрывал чемпионат мира.

Читайте также На войне погиб украинский регбист Владимир Яворский

Умерла надежда Грузии

Нугзари Цурцумия нашли мертвым в его доме в родном городе Чоби.

Вскоре должны провести вскрытие, которое установит причину смерти спортсмена. По информации грузинских СМИ, наиболее вероятной причиной является самоубийство.

Причиной может быть семейная трагедия. Не так давно грузин потерял обоих родителей. Мать умерла от рака, а отец – от сердечного приступа.

Нугзари Цурцумия является многократным призером чемпионатов Европы. В 2022 и 2023 годах он завоевывал "серебро", а 2018 и 2021 годах – бронзовые медали.

Отметим, что спортсмен был надеждой Грузии на золотую олимпийскую медаль в 2024 году.