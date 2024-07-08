Нугзарі Цурцумія був одним з найуспішніших борців у ваговій категорії до 55 кілограмів. У 2019 році він вигравав чемпіонат світу.
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Померла надія Грузії
Нугзарі Цурцумія знайшли мертвим у його будинку в рідному місті Чобі.
Незабаром повинні провести розтин, який встановить причину смерті спортсмена. За інформацією грузинських ЗМІ, найбільш імовірною причиною є самогубство.
Причиною може бути сімейна трагедія. Не так давно грузин втратив обох батьків. Мати померла від раку, а батько – від серцевого нападу.
Відзначимо, що спортсмен був надією Грузії на золоту олімпійську медаль у 2024 році.