Громкая сенсация: украинка Ястремская одолела третью ракетку мира на турнире в Дубае
Украинская теннисистка Даяна Ястремская во втором раунде турнира WTA 500 в Дубае сенсационно остановила третью ракетку мира Барбору Крейчикову.
Даяна Ястремская – Барбора Крейчикова 6:3, 7:6
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Матч продолжался 1 час 32 минуты. Ястремская дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 2 из 2 брейк-поинтов, сообщает 24 канал.
В то же время Крейчикова 4 раза подала навылет, пробила 5 двойных и реализовала 1 из 5 брейк-поинтов.
Во второй партии Даяна вела 5:3, однако не смогла подать на матч. На тай брейке украинка исполнила четыре финала и заслуженно прошла в четвертьфинал.
Победа над Крейчиковой стала для Ястремской второй крупнейшей в карьере – в 2019-м Даяна на турнире в Ухане выбила Каролину Плишкову, которая на тот момент в мировом рейтинге стояла на второй позиции.
- В 1/4 финала украинка сыграет с победительницей матча Маркета Вондроушова (Чехия) – Варвара Грачева (Россия).