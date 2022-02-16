Даяна Ястремская – Барбора Крейчикова 6:3, 7:6

К слову Свитолина вылетела в 1/8 финала турнира в ОАЭ

Матч продолжался 1 час 32 минуты. Ястремская дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 2 из 2 брейк-поинтов, сообщает 24 канал.

В то же время Крейчикова 4 раза подала навылет, пробила 5 двойных и реализовала 1 из 5 брейк-поинтов.

Во второй партии Даяна вела 5:3, однако не смогла подать на матч. На тай брейке украинка исполнила четыре финала и заслуженно прошла в четвертьфинал.

Победа над Крейчиковой стала для Ястремской второй крупнейшей в карьере – в 2019-м Даяна на турнире в Ухане выбила Каролину Плишкову, которая на тот момент в мировом рейтинге стояла на второй позиции.