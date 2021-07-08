Григорчук потерпел обидное поражение в Лиге чемпионов, Вернидуб устроил разгром

В первом раунде квалификации Лиги чемпионов Шериф Юрия Вернидуба разгромил Теуту. Солигорский Шахтер Романа Григорчука уступил Лудогорцу из-за гола на последней минуте.

Теута – Шериф 0:4

Голы: Луванор, 15, 45+1, Траоре, 56, Кастанеда, 89

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Шериф сумел отличиться дважды еще в первом тайме. На 15-й и 45+1-й минутах встречи голами отметился защитник Луванор.

Во второй половине встречи коллектив из Тирасполя довершил начатое. На 56-й минуте забил малийский форвард Траоре. Теута начала больше бить по воротам и владеть мячом, но к позитиву для их результата это не дало. В концовке поединка хавбек молдаван Кастанеда забил четвертый гол своей команды.

Лудогорец – Шахтер Солигорск 1: 0

Гол: Оливейра-Соуза, 90 + 1

Лудогорец этим летом вернул к себе Игоря Пластуна, который отыграл полный матч, а "горняков" тренирует Роман Григорчук. Также за белорусский клуб выступает Роман Дебелко, его на поле так и не выпустил Григорчук.

Лудогорец весь матч был активным, экс-вратарь Черноморца Александр Гутор не раз спасал гостей. На 79-й минуте чемпион Болгарии забил, но судья зафиксировал офсайд. Шахтер так и не смог увезти важную ничью, Соуза подарил хозяевам победу на 90+1 минуте.