Теута – Шериф 0:4

Голи: Луванор, 15, 45+1, Траоре, 56, Кастанеда, 89

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Шериф зумів відзначитися двічі ще в першому таймі. На 15-й і 45+1-й хвилинах зустрічі голами відзначився захисник Луванор.

У другій половині зустрічі колектив з Тирасполя довершив розпочате. На 56-й хвилині забив малійскій форвард Траоре. Теута почалабільше бити по воротах і володіти м'ячем, але до позитиву для їхнього результату це не дало. У кінцівці поєдинку хавбек молдаван Кастанеда забив четвертий гол своєї команди.

Лудогорець – Шахтар Солігорськ 1:0

Гол: Олівейра-Соуза, 90+1

Лудогорець цього літа повернув до себе Ігоря Пластуна, який відіграв повний матч, а "гірників" тренує Роман Григорчук. Також за білоруський клуб виступає Роман Дебелко, його на поле так і не випустив Григорчук.

Лудогорець весь матч був активним, екс-воротар Чорноморця Олександр Гутор не раз рятував гостей. На 79-й хвилині чемпіон Болгарії забив, але суддя зафіксував офсайд. Шахтар так і не зміг відвезти важливу нічию, Соуза подарував господарям перемогу на 90+1 хвилині.