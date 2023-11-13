В первом тайме команды обменялись голами. На скорый мяч от Пастуха Черноморец ничем не ответил, но помог сравнять счет во встрече защитник Руха Роман Дидык, который хотел головой сбросить мяч на голкипера, но опрокинул своего стража ворот.

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Судьи виноваты в сорванной пресс-конференции?

Во втором тайме было забить три гола (один из пенальти), а на 69-й минуте одесситы остались еще и в меньшинстве после удаления флангового защитника Луки Гучека. На момент красной карты счет в матче был еще 2:1 в пользу одесского клуба.

После этого львовяне сравнялись, а в конце встречи благодаря Плюмейну еще и повели в счете 2:3. Этот гол поставил точку в поединке. Подопечные Виталия Пономарева вырвали выездную победу у Черноморца и увезли во Львов очередные три балла.

После матча главные тренеры обоих клубов должны были прийти на традиционное общение с прессой. Если наставник Руха пообщался с представителями СМИ, то коуч "моряков" Роман Григорчук проигнорировал пресс-конференцию.

Вместо него еще перед началом пресс-конференций в конференц-зале появился гендиректор Черноморца Анатолий Мисюра, не сдерживавший эмоций в теме судейства.

Впоследствии еще и пресс-аташе одесситов Сергей Мартынов сообщил журналистам, что пресс-конференция тренеров окончена. Вроде бы это было решением руководства Черноморца.

Вероятно, что Григорчук бы наговорил много эмоциональных вещей на пресс-конференции по работе судей, поэтому в клубе решили публично показать, что недовольны работой арбитров в этом поединке против Руха и в целом в сезоне.

Тема спорного судейства всегда была актуальной в УПЛ, но в этом сезоне-2023/2024, как никогда приобрела самый высокий уровень огласки.