Веслувальники Юрій Вандюк та Павло Борсук виграли бронзову медаль у світовій першості серед чоловіків у каное-двійці. На дистанції запливу у тисячу метрів українці показали третій результат, пише 24 канал.

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Українці на чемпіонаті світу в Самарканді

Сьогодні, 24 серпня, відбувся фінал чемпіонату світу з веслування в Узбекистані. Українські веслувальники Юрій Вандюк та Павло Борсук посіли третє місце, показавши результат – 3:42,433. Українцям трохи не вистачило, щоб здобути "срібло" світової першості.

У запливі на тисячу метрів на байдарках-двійках, брали участь також Олександр Сиромятников та Владислав Волошин. На жаль, українці не змогли здобути медалі, посівши 9 місце. Такий же результат показала Ганна Павлова у байдарці-одиночці.

25 серпня, на чемпіонаті світу в Узбекистані, одразу в 11 заїздах братимуть участь українські веслувальники. "Срібні" призерки Олімпійських ігор-2024 в Парижі, Людмила Лузан та Анастасія Рибачок візьмуть участь у світовій першості, але дистанції на п'ятсот метрів, як у Франції не буде.