Играем не для себя, а для всей страны, – Петраков поделился ожиданиями от игры с Ирландией

Сборная Украины 14 июня сыграет заключительный матч в Лиге наций-2022/2023. В польском Лодзи "сине-желтые" будут принимать Ирландию.

Петраков: Если бы мы выиграли пять игр – мы были на Чемпионате мира

В преддверии поединка главный тренер сборной Украины Александр Петраков оценил подготовку команды перед следующим матчем против Ирландии. Специалист рассказал о кадровых проблемах.

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Тренер оценил отрезок в пять матчей в исполнении сборной Украины.

"Трудно ли побеждать в пяти играх подряд? Если бы мы выиграли пять игр – мы были бы на Чемпионате мира. Пять игр мы не выиграли. Мы делаем дело для страны. Сейчас мы играем в футбол не для себя, а для всей страны, чтобы принести положительные эмоции землякам", – сказал главный тренер.

Петраков поделился информацией о кадровой ситуации сборной.

Кадровая ситуация – у Яремчука проблемы с голеностопом, будем делать МРТ. В Зубковой температуре, он пропустит тренировку. Вчера было столкновение у Соболя с Поповым, игровое столкновение. Не поехали голову зашивать, у Соболя синяк под глазом, стал еще красивее. Ярмоленко будет тренироваться, смотреть, как он будет чувствовать себя. Малиновский тоже вчера имел температуру. Вся команда переболела: то у одного температура, то у другого. Попов и Соболь тоже будут тренироваться,

– рассказал коуч.

Наставник "сине-желтых" рассказал, планирует ли возвращаться в Украину после игры с Ирландией.

"Я еду в Украину, могу говорить за себя. Еду в свою страну, в свою семью. Я люблю свою страну и еду домой в Киев", – подчеркнул специалист.

Атмосфера в Лодзи

По словам наставника сборной Украины, в Польше была очень хорошая атмосфера, игроки чувствовали себя как дома.

"Против Армении чувствовали себя как дома. Не впервые играю в Лодзи, это была моя инициатива играть здесь. Пришло много украинцев, после матча был в центре города, было много наших болельщиков. Была хорошая атмосфера, спасибо всем болельщикам и Польше за такой прием. Ставятся к нам как дома", – отметил специалист.

Петраков прокомментировал последний матч Андрея Пятова по футболке сборной Украины.

Пятов – важный игрок для сборной, он заслужил такие провода. Он хотел раньше уехать, но я уговорил его остаться. Обещал поставить его на матч против Армении. Он заслужил, чтобы его так провели. Это была его инициатива покинуть сборную, такую ​​жизнь,

– заявил Петраков.

Украинский специалист поделился мнениями по поводу кадровых потерь Ирландии в центре защиты.

"Это Лига наций, здесь проверяются игроки, думаю, это не играет основной роли. Думаю, тренер найдет кого-то поставить. Для этого такой турнир и проводится. Для Ирландии это не станет проблемой. Как будут играть ирландцы? Завтра посмотрим, мы готовы ко всему. Мы акцентируем внимание только на своей команде. Как они будут играть - увидим завтра на футбольном поле", – сказал руководитель сборной.

Напоследок Петраков прокомментировал лидерство своих подопечных в Лиге наций-2022/2023.

Команда осознает это, но не бежит впереди поезда. Завтра игра, не нужно что-то считать перед ней, потому что никогда это не совпадает. Не надо говорить, как что будет. Это футбол,

– добавил тренер.

Матч Украина – Ирландия состоится 14 июня. Начало встречи в 21:45.